مقتل طفل رضيع في حادثة انتحار غريبة (صور)

لقي طفل عمره 21 شهرًا مصرعه، أمام عيني والدته؛ بعد أن سقط عليه رجل قفز من الطابق الثامن، من بناية في أوكرانيا؛ محاولًا الانتحار.

وكانت والدة الطفل آنا بوليشوك تودع والديها أمام منزلهما، بعد قضاء ليلة عيد رأس السنة معهما، في مدينة “زابوريهيا”، جنوب شرق أوكرانيا، عندما شاهدت الرجل وهو يسقط على طفلها في الطريق.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث حاول المسعفون إنقاذ حياة الطفل، إلا أنه توفي بعد أن وقع عليه الرجل، البالغ من العمر 39 سنة، والذي لقي مصرعه أيضًا.

وقال المسعف فيتالي رزنيكوف:”سقط الرجل مباشرة على الطفل؛ ما أدى إلى سحقه وموته، حاولنا إنقاذه داخل سيارة الإسعاف، لكن دون جدوى”.

وأفادت صحيفة “صن” البريطانية، نقلًا عن وسائل إعلام أوكرانية، بأن الرجل المنتحر، هو عامل بناء يدعى يفجيني، ويقيم بجوار منزل أسرة آنا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة:”نقوم بالتحقيق في الحادث، ودوافع قيام الرجل بالانتحار، ويتركز التحقيق عما إذا كان ثملًا أو هناك أسباب أخرى.”

\