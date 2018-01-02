سائق يطالب شركة بـ570 ألف دولار بعد إصابته في منطقة حساسة

طلب سائق يعمل في شركة خاصة من إدارة مؤسسته تعويضًا قيمته 570 ألف دولار؛ بعد أن أصيب إصابة تسببت له في ضعف جنسي نسبته 10%.

وادعى جون بول تابلر، أنه لم يعد قادرًا على العمل كسائق مرة أخرى، وألقى باللوم على مديره في الشركة لإصابته بأضرار جسدية، أثرت على حياته العاطفية، بعد إصابته بجروح أثناء العمل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اُصيب ظهر جون بجروح، عندما ألقى سلاسل ثقيلة على شحنة إسمنتية كبيرة.

وقال الضحية: “إن تلك الإصابة، كان يمكن تجنبها، لو وفرت الشركة له سلمًا”.

ورفع جون، 38 عامًا، دعوى قضائية ضد شركة “تود ترانسبورت آند هولكيم أستراليا” في “ساوثبورت” للمطالبة بـ570 ألف دولار؛ لعدم تقديم وسيلة آمنة لتأمين سلسلة تزن 15 كغم حول الشحنة التي ينقلها.

وتفيد وثائق المحكمة أنه عانى من هبوط القرص القطني، وانضغاط الأعصاب في نفس المنطقة؛ نتيجة الحادث، وأن إصاباته أدت إلى ضعف ملحوظ في نشاطه الجنسي، واستخدام المرحاض وآلام مستمرة في أسفل الظهر والأرداف.

وأضافت وثائق المحكمة أن جون ادعى معاناته من ألم في ساقه، ومشاكل في الجلوس والوقوف، وصعوبة في الإنحناء، وحتى ضعف القدرة على جز العشب.

وعلى الرغم من محاولاته المتعددة للعودة إلى العمل، إلا أنه لم يستطع، وأُجبر على الاستقالة في نهاية المطاف.

وأشار جون إلى ضرورة توفير الشركات الأشرطة، أو الحبال للسائقين، لربط الشحنات الثقيلة بدلًا من السلاسل.

ووفقًا للصحيفة، لم يتضح بعد ما إذا كان جون سيحصل على التعويض الذي يرجوه؛ لكن المحكمة قالت في وثائقها إن: “الشركة فشلت في تزويد جون بسلم أو منصة لتمكينه من الصعود إلى نقطة أعلى لتأمين السلاسل، مع إدراكها إلى إمكانية تعرضه لخطر متوقع من الإصابة”.