زودت مركبتها بالوقود فتلقت صدمة لم تتوقعها (صورة)

تفاجأت سيدة أسترالية بقيمة فاتورة تعبئة مركبتها بالوقود، حيث بلغ ثمنها 125 ألف دولار أسترالي، أي ما يعادل 158 ألف دولار أمريكي.

وذكر موقع “Stuff” النيوزلندي للأخبار الدولية، نقلًا عن وسائل إعلامية أسترالية، أن “تينا تيان عبأت خزان مركبتها بالوقود من محطة تعبئة داخل مركز خدمات كوستكو لتجارة التجزئة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، قبل أن تكتشف بعد 3 أيام خلال زيارتها عائلتها في ولاية كوينزلاند، بالمبلغ الكبير لفاتورة الوقود”.

وأشار الموقع إلى أن تلك الحادثة تسببت في إيقاف بطاقة تيان الائتمانية، مما أصابها بالصدمة والضيق لعدم احتفالها بإجازة الأعياد.

وقالت تيان إنها “عبأت مركبتها قبل أسبوعين، وحتى الآن لم تلقَ تفسيرًا حول تسجيل الفاتورة لهذا المبلغ الكبير”، مبينة أن “محطة كوستكو أبلغتها عن حاجتهم لأسبوعين إضافيين للتحقيق في الأمر، والذي يعود سببه لخطأ من أحد أفراد طاقم العمل بالمحطة”.