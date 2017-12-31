مصرع 6 أشخاص بتحطم طائرة برمائية في أستراليا

مصرع 6 أشخاص بتحطم طائرة برمائية في أستراليا

المصدر: الأناضول

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة تحطم طائرة برمائية في مدينة “سيدني” الأسترالية، بحسب بيان صادر عن شرطة ولاية “جنوب ويلز” الجديدة.

وحسب بيان الشرطة، فإنّ: “الطائرة سقطت قبالة سواحل بلدة كوان، التابعة لمدينة سيدني، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم قائد الطائرة”.

ولم تفصح الشرطة الأسترالية عن هويات الأشخاص الستة، واكتفت بالقول إنهم: “كانوا عائدين من احتفالات عيد رأس السنة الميلادية”.

ولم تتمكن السلطات الأسترالية بعد من كشف سبب سقوط الطائرة، في حين تواصل فرق مكتب سلامة النقل الأسترالي، التحقيقات بالحادثة.

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