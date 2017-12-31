معلمة حضانة تجبر طفلًا على القيلولة بكتم أنفاسه (فيديو وصور)

أجبرت معلمة في إحدى رياض الأطفال في الصين، طفلًا لم يتجاوز عمره 5 سنوات، على الدخول في قيلولة، عن طريق وضعه في السرير عنوة، وكتم أنفاسه ببطانية، بعد أن رفض الانصياع لأوامرها.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن: “الطفل روى لوالديه هذه التجربة الصادمة، التي عاشها؛ بعدما سببت له كوابيس متكررة”.

وطلب والدا الطفل الغاضبين تفسيرًا من روضة “هنغينغ”، فى مدينة “هيزهو” بمنطقة “قوانغشي” ذاتية الحكم لقومية “تشوانغ” في جنوب الصين، فيما دعت شبكة التلفزيون الصينية “سي.سي.تي.في” إلى اعتقال المعلمة.

وحسب الصحيفة، فإن: “عقاب المعلمة للطفل لرفضه الذهاب للقيلولة لوقت الغداء، بخنقه تحت البطانية استمر لمدة دقيقتين، فيما زعمت المعلمة أنها غطت وجه الطفل بالبطانية دون قصد خنقه”.

واعتقلت المعلمة، بعد وصول الوالدين بصحبة الشرطة للحضانة، وتواجه تهمًا تتعلق بالإساءة للطفل، وعرضت إدارة الروضة على الوالدين 50 ألف يوان (5.563 جنيه إسترليني) كتعويض، فيما أكد والدا الصبي أنهما سيستخدمان المال لدفع ثمن علاج طفلهما.

ونقلت الصحيفة عن أحد الوالدين قوله إن: “الكثير من الأطفال يعانون من كوابيس بسبب خبراتهم المؤلمة في رياض الأطفال”، في وقت أكد فيه مدير الحضانة في بيان له أنه: “سيتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية، ولن يتهرب من مسؤوليته؛ إذا ثبتت إدانته”.

ومن المتوقع فصل المعلمة من العمل، فيما لا تزال الحضانة تمارس عملها الروتيني.