عامل بالإمارات يفارق الحياة فور إبلاغه بوفاة والدته

فارق وافد هندي في الإمارات، الحياة بسكتة قلبية تعرض لها بعد سماع أنباء وفاة والدته في الهند.

وقالت صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، إن الوافد الهندي ويدعى، أنيل كومار جوبيناثان، من ولاية كيرالا، جنوبي الهند، عمل في متجر للخياطة في أم القيوين لمدة 20 عامًا، لافتة إلى أن الحادث وقع الأسبوع الماضي.

وتلقى جوبيناثان الأنباء عن وفاة والدته، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن شقيقه، سانتوش، المقيم في دبي، عاد في نفس الليلة إلى الهند، في حين كان من المقرر أن يطير أنيل، أمس الجمعة، ولكن في اليوم التالي وجده أصدقاؤه مغشيًا عليه في غرفته.

وهرع أصدقاؤه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه وصل متوفى.

وأضافت الصحيفة أن وثائق الإعادة إلى الوطن استغرقت وقتًا طويلًا، وسوف يتم نقل الجثمان مساء اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن أصدقائه قولهم: إن “أسوأ جزء في هذه الحادثة، هو أنه خلال الأيام القليلة الماضية كان الناس يزورون منزل العائلة في مقاطعة كولام؛ لتقديم واجب العزاء بوفاة أنيل ووالدته كوزاليا. ومع ذلك، لم يتم إبلاغ عائلة أنيل بوفاته، ولم يكونوا على علم بسبب تقديم الناس واجب العزاء لهم.

ومن المتوقع أن يصل جثمان أنيل صباح غدٍ الأحد، حيث سيكون بانتظاره أرملته مولي وابنته أثير.