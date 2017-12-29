فيديو طريف يرصد سرقة قرد لحقيبة سيدة بمكة المكرمة

رصد مقطع فيديو طريف، في المملكة العربية السعودية، لحظة هجوم قرد من قرود “البابون”، على أغراض إحدى الزائرات لجبل النور، في مكة المكرمة، حيث خطف حقيبتها وفر هاربًا.

وأظهر المقطع عددًا من الزوار والزائرات على جبل النور، فيما كان البعض منهم مبتهجين بوجود القرود، ويقومون بتصويرها، بعد أن اقتربت منهم؛ طلبًا للطعام، إلا أن قردًا اقترب من إحدى الزائرات، وخطف قارورة مياه من جوارها، ثم باغتها بحركة سريعة، وخطف حقيبتها، وهرب بعيدًا بها. وفق موقع “أخبار 24” المحلي.

وأحاط القرد الهارب، قرود أخرى من فصيلته، حيث أخذوا يفتشون الحقيبة؛ بحثًا عن طعام فيها.