البحرين.. رجل يوجه لزوجته “لكمتين” في سيارتها ويهرب

قضت المحكمة الجنائية في البحرين بحبس رجل مدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد لكمه زوجته لكمتين أفقدتها الوعي.

وكان مارة في منطقة المحرق، قد فوجئوا بسيدة في سيارتها فاقدة للوعي بعد تلقيها لكمتين من زوجها الذي هرب بعد الواقعة، وطلبوا لها الإسعاف.

وبحسب موقع “الأيام” المحلي، فقد ذكرت محامية المجني عليها أن هذه ليست أول واقعة اعتداء على الزوجة، حيث تسببت الخلافات سابقًا في طلبها الطلاق والنفقة لطفلهما، بعد حدوث أكثر من اعتداء سابق لم تبلغ عنه المجني عليها.

وفي يوم الاعتداء، كانت المجني عليها في أحد المجمعات بديار المحرق بسيارتها حين لاحظت أن سيارة أخرى تتبعها، فتوقفت إلى جانب الطريق حتى تتجاوزها السيارة، إلا أنها اكتشفت أن الراكب هو زوجها وقد حضر إليها وطلب الحديث معها والتفاهم، لكنها رفضت الاستجابة له مؤكدة أنه لا يوجد تفاهم بينهما، فما كان منه إلا أن وجه لها لكمتين على وجهها، لتفقد وعيها مدة 10 دقائق، قبل أن تستفيق على أصوات المارة والسائقين الذين حضروا لمساعدتها.

ولفتت محامية المجني عليها، أن موكلتها أم لطفل لا يتعدى عمره 6 أشهر، وعانت طوال فترة زواجها من الإهمال والعنف وعدم الاستقرار، حيث كان الزوج يتنقل من عمل إلى آخر، ويعاملها بسوء، كما طلب إجهاض طفلهما حتى لا يتحمل مسؤوليته، وخلال فترة حملها تعرضت للعنف والضرب على يده، ما دفعها لرفع دعوى طلاق لإنهاء معاناتها مع زوجها الذي اعتاد ضربها وإهانتها طوال فترة زواجهما التي لم تتجاوز العامين، كما رفعت دعوى نفقة وكسبتها، الأمر الذي دفع الزوج للطعن أمام الاستئناف.