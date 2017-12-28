إصابة 5 أشخاص جراء اقتحام سيارة ممرًا للمشاة في “سياتل” الأمريكية

أصيب 5 أشخاص جراء اقتحام سائق بسيارته ممرًا للمشاة وسط مدينة سياتل الأمريكية، الخميس.

وذكرت الشرطة أن “سائق سيارة فان، فقد الوعي على ما يبدو، اقتحم بسيارته ممرًا للمشاة وسط مدينة سياتل الأمريكية، الخميس، ليصيب ما لا يقل عن 5 من المارة قبل أن يصطدم بمبنى”.

وأوضحت أن “4 أشخاص أصيبوا جراء اصطدام السيارة بهم، وأصيب شخص واحد بشظايا زجاج متطاير من واجهة متجر حطمتها السيارة”، مشيرة إلى أن “شخصين على الأقل حالتهما خطيرة”.

وأبلغ مسؤول في الشرطة وسائل الإعلام المحلية أن الواقعة “ليست متعمدة فيما يبدو”.

وأصيب سائق السيارة بعارض طبي وفقد الوعي قبل الحادث مباشرة.

وأشارت الشرطة إلى أن السائق نُقل إلى مستشفى في المنطقة.