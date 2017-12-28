حافلة للنقل العمومي تدهس عددًا من المشاة بالمغرب (فيديو)

فقد سائق حافلة للنقل العمومي في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الخميس، السيطرة على مركبته ما أدى إلى إصابة عدد من المشاة في شارع “إدريس الحارثي” بإصابات خطيرة، ثم ارتطمت الحافلة بواجهة أحد المقاهي مسببة أضرارًا مادية.

وبحسب حصيلة أولية للحادث، أفاد بها موقع Le Site info، وصل عدد المصابين إلى 9 من بينهم 5 نساء، وبُترت ساق أحد الضحايا في حين دخلت سيدة في حالة غيبوبة تامة، ونُقل الآخرون إلى مستشفى “بن رشد”، وبينهم شرطي إصابته طفيفة.

وأرجع البعض أسباب الحادث إلى انزلاق الحافلة بسبب مياه الأمطار، في حين أكد آخرون وجود عطل في الفرامل.

ولا يزال التحقيق جاريًا للكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث.