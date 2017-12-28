السعودية.. دفن الشيخ الجيراني في مسقط رأسه اليوم

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، بأنه سيتم دفن رفات رجل الدين السعودي البارز والقاضي بدائرة الأوقاف والمواريث في محكمة القطيف سابقًا الشيخ محمد الجيراني، اليوم.

ونقلت صحيفة “سبق”، عن مصادر مطلعة قولها، إن: “تشييع الشيخ الجيراني؛ سيتم اليوم بعد صلاة العصر من مغتسل مقبرة المصلي بجزيرة تاروت، وبعدها ستبدأ مراسم العزاء، وسيكون موقع العزاء في إحدى الساحات الكبيرة بالمحافظة، التي بدأت الاستعدادات لتجهيزها لاستقبال أعداد كبيرة ستقدم واجب العزاء من مناطق المملكة، ودول الخليج كافة”.

وأفادت المصادر، بأن رُفات الجيراني سيسلم إلى أسرته، اليوم، بعد أن أنهت الجهات المعنية كل الإجراءات الرسمية والتحاليل، للتأكد من أن الرفات تعود بالفعل لجثة الشيخ الجيراني.

وكشفت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين الماضي، هوية المتورطين في قتل الجيراني، الذي اختُطف العام الماضي، من أمام منزله ببلدة “تاروت” التابعة لبلدة العوامية شرقي السعودية.

وقالت الوزارة، إن مطلوبًا سعوديًا يدعى زكي سلمان الفرج (46 عامًا)، هو من أقدم على قتل الشيخ الجيراني، لافتة إلى أن اعتقاله تم خلال عملية أمنية شملت مساحة حوالي مليوني متر مربع في بلدة العوامية.

ويربط كثير من النشطاء السعوديين على موقع “تويتر” بين قتل الجيراني، وتصريحات سابقة انتقد فيها طريقة إرسال “الخُمس” وهو مبلغ مالي يتبرع به أتباع المذهب الشيعي إلى بلدان أخرى، مثل: إيران، والعراق، ولبنان، داعيًا مَن يرسلها إلى توزيعها داخل السعودية.