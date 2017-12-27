بالفيديو والصور.. رجل ينجو من الموت بأعجوبة بعد اصطدام دراجته بشاحنة

نجا سائق دراجة نارية من الموت بأعجوبة، بعد أن سقط أسفل شاحنة؛ عندما فقد السيطرة على دراجته.

وكان جوسيكليو رودريغز (البالغ من العمر 42 عامًا) في طريقه إلى العمل في كامبينو جراندي شمال شرق البرازيل، عندما تحطمت دراجته النارية وانزلق على جانبه.

وفقد رودريغز السيطرة على دراجته النارية، وانزلق بلحظة تحت عجلات الشاحنة فيما توقف السائق فورًا، ونجا روريغز من موت محقق، بينما هرع المارة للاطمئنان عليه، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ورصدت كاميرات المراقبة الحادثة، التي أظهرت لحظة اصطدام رودريغز بالشاحنة، وسقوطه تحتها على إثر التصادم.

وقال رودريغز إنه تلقى أفضل هدية “كريسماس” في حياته، وهي نجاته من الموت، مضيفًا أنه يقطع الطريق الذي شهد الحادثة منذ سنوات، ولم يحدث قط أن تعرض لحادثة، وأنه لا يعرف ما حدث لدراجته.

وتابع: “بمجرد السقوط تحت الشاحنة، كنت أفكر أنني سأموت لا محالة؛ ولكن حظي كان كبيرًا لخروجي من الحادثة دون أضرار تذكر”.

وهرع المارة إلى مكان الحادث وفي لحظات، ظهر رودريغز على الجانب الأيمن من العربة في حالة ذهول.

وتمكن من التسلل من بين العجلات، وخرج سليمًا؛ ولكنه عانى فقط من كدمات طفيفة في ركبتيه.