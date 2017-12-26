خليجية أجرت عمليات تجميل “إرضاء لزوجها” ففاجأها بضرّة

فوجئت سيدة خليجية في دولة الإمارات بزوجها يقول لها إنها: “كبرت في السن، وذبُل شبابها، وخفت بريقها، وأصبح يخجل من اصطحابها معه إلى الأمسيات والفعاليات المختلفة، خاصة مناسبات العشاء الرسمية”.

ودفعت كلمات الزوج بالسيدة، التي تدعى “سلمى” ولديها من زوجها 6 أبناء، إلى اللجوء لمختلف عمليات التجميل حتى تستعيد جمالها، وأخذت من زوجها مبالغ طائلة لإجراء العمليات، محاولة كسب ود زوجها مجددًا.

وغادرت الزوجة لدولة أخرى بهدف إجراء عدة عمليات؛ لكنها وعقب عودتها أخبرها زوجها أنه يستعد للزواج من شابة عربية أصغر سنًا منها، ومناسبة لمرافقته في الأماكن العامة، الأمر الذي دفعها في النهاية إلى طلب الطلاق، وفق صحيفة “البيان” المحلية.