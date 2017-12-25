قرد يسرق قبعة سائح أمريكي ويتسبب في إصابته بالشلل‎ (صور)

طارد سائح أمريكي متهور قردًا سرق قبعته في إندونيسيا، وأصيب بالشلل، وإصابات بالغة إثر سقوطه من سطح المنزل الذي يقيم فيه.

وأصيب جيف سويدي هيلم (40 عامًا) من ولاية فلوريدا، بالشلل من صدره إلى قدميه بعد أن سقط عن ارتفاع 33 قدمًا في “بالي” بإندونيسيا، وهو يطارد القرد الذي سرق قبعة البيسبول المفضلة لديه.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قالت ابنة جيف ليريك: “أَحب والدي هذه القبعة كثيرًا، ولم يكن يعلم أن هذا سيحدث”.

وتجمع أسرة الضحية الآن الأموال عن طريق صفحة “غو فند مي” للتبرعات لنقله من بالي إلى كوالا لمبور، حيث سيحصل على رعاية طبية أفضل هناك، وقد تمكنت الأسرة من جمع حوالي 35 ألف جنيه إسترليني.

واستيقظ جيف من الغيبوبة، فيما يعاني الآن من الالتهاب الرئوي الناتج عن شلله، وقد يحتاج إلى ما يصل إلى 3 أشهر من العلاج لاستعادة القدرة على تحريك أطرافه، وأكثر من عام للمشي مرة أخرى.

ورغم كل هذا العناء، استعاد الرجل المتهور قبعته المفضلة، حيث تحفظ عليها بعض القرويين، بعدما سقط وأعادوها له مجددًا.