لحظات مرعبة.. فشل محاولة إنقاذ رجل من الانتحار وسقوطه من الطابق الـ15 (فيديو وصور)

نشرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، فيديو لمحاولة إنقاذ رجل حاول الانتحار من الطابق الـ15 ببناية في بيرو.

ويظهر مقطع الفيديو، عامل طوارئ كان مربوطًا بحبل، وهو يحاول السيطرة على الرجل اليائس، الذي حاول القفز من جانب الشرفة، وكان يصرخ أنه يريد أن يموت.

وكان عامل الطوارئ يمسك بقبضة رجل شرطة في أعلى الطابق الخامس عشر، وسرعان ما فلتت يده وتأرجح الضابط والرجل سويًا قبل وقوع المأساة.

وبعد أن كافح من أجل التمسك بـ”الدرابزين”، سقط الشرطي المربوط بالحبل بعد ذلك ليستقر في الطابق الثالث، بينما سقط الرجل على الأرض في حي بويبلو ليبر في العاصمة البيروفية، ليتوفى في الحال.

وطبقًا لما ذكره الضباط، فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 25 عامًا صرخ بأنه يريد أن يموت، فيما لم يتم تحديد هويته أو أسباب انتحاره.