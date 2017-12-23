بالصور.. رجل يقفز من أعلى مبنى التهمته النيران في كوريا الجنوبية

نجا رجل من الموت حين قفز من الطابق الثامن ببناية تشتعل في مدينة جيشون، الكورية الجنوبية، حيث سقط أسفل المبنى على فراش هوائي وضعه له رجال الإطفاء، ونُقل إلى المستشفى للعلاج من عدة إصابات.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الحادث المأساوي وقع الجمعة، وأودى بحياة 29 شخصًا، حيث تم التعرف على 20 امرأة منهم قُتلن خنقًا داخل غرفة جلسات البخار، في الطابق الثاني للمبنى؛ بسبب تدفق الأبخرة السامة الناجمة عن النيران.

وبحسب دائرة الإطفاء، فإن النيران اندلعت في الطابق الأولى وانتشرت بسرعة إلى كامل المبنى، وتم فتح تحقيق كامل لمعرفة سبب الحادث.