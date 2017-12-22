بالفيديو.. “مزحة ثقيلة” تضع شابًا سعوديًا في موقف محرج

وثّق مقطع فيديو، تفاصيل مزحة ثقيلة لشاب سعودي بحق صديقه أدت إلى تمزيق ثوب الأخير، خلال وجودهما في أحد مراكز التسوق بالسعودية.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل، دون أن يتضح مكانه أو زمانه، إلا أن ناشطين ذكروا أنه في أحد مراكز التسوق بمحافظة جدة، يظهر شابًا يضع مادة لاصقة على كرسي صديقه، الذي ذهب ليحضر وجبة طعام، ثم عاد وجلس على الكرسي دون أن ينتبه للأمر.

وعندما حاول الشاب المازح أن يضع المادة اللاصقة من جديد، انتبه الصديق الذي فوجئ بالأمر، فحاول النهوض بمساعدة حارس الأمن لكن التصاق ثوبه بالكرسي أدى إلى تمزقه، وسط ضحكات صاحب المزحة الساخرة أو المقلب كما يسميه البعض.

وغادر الصديق وهو يمسك ثوبه، إلا أن صاحب المزحة تبعه ومزّق ثوبه مرة أخرى، فيما بدا الضحية محرجًا مما حدث.

وشكك ناشطون في المقطع المتداول، مبينين أن الأمر تمثيل من كلا الطرفين في محاولة لاستجداء الشهرة.