الشرطة الكويتية تبحث عن مواطن “حلق شعر رأس” زوجته

تعمل المباحث الجنائية في مخفر “الرميثية” بمنطقة حولي في الكويت على ضبط وإحضار مواطن خمسيني، إثر تقدم زوجته ببلاغ ضده يفيد باعتدائه عليها على مدار أيام.

وكشفت المجني عليها، أن زوجها احتجزها لأيام، وطوال هذه المدة، لم يكف عن ضربها ضربًا مبرحًا، كما منعها من التواصل مع أي أحد، وقام بحلق شعر رأسها، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية.

وأضافت في أقوالها، أن “زوجها وضعها داخل غرفة تفتقر إلى أدنى شروط الآدمية”، مبينة أنها “استغلت خروجه من المنزل وكسرت باب الغرفة، ووضعت غطاءً على رأسها كي تخفي الآثار التي أحدثها زوجها بها، وتوجهت إلى الشرطة”.

ومن المقرر أن تتم مواجهة الزوج بما ذكرته المدعية في بلاغها.