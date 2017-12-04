بعد تكرار حوادث الاعتداء عليهم.. تزويد رجال المرور بكاميرات في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية، عن نيتها تزويد رجال المرور بكاميرات “Body Cam”، وذلك عبر خطة إستراتيجية حديثة.

وحسب إدارة المرور، فإن “الهدف من الكاميرات توثيق الأداء، وتطوير إجراءات الإبلاغ عن الحوادث، وتحديد مواقعها باستخدام الأنظمة التقنية”، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” السعودية.

ويبدو أن ارتفاع نسبة حوادث الاعتداء على رجال الأمن في الآونة الأخيرة وتكرارها، دفع السلطات السعودية إلى تزويد رجال المرور بكاميرات توثيق ومراقبة.

وقد تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتداء على رجال الأمن، وفي أحدث تلك الحالات تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، مقطع فيديو وثقته كاميرا شخصية، يظهر محاولة اعتداء على رجل مرور من قبل شخص غاضب يحمل ساطورًا بيده.

وفي آذار/مارس الماضي، ألقت الشرطة السعودية القبض على 8 شبان حاولوا دهس رجل أمن في كورنيش جدة غرب المملكة.

كما وقعت في الشهر ذاته بمنطقة الباحة جنوب غرب المملكة حادثة مشابهة، إذ أقدم شاب سعودي على دهس رجل أمن عمدًا، بعد ترجله من دوريته، بقصد إيقاف الجاني، الذي بادر بالفرار بعدها مصطدمًا بثلاث سيارات أثناء تواجدها أمام إحدى المدارس في محافظة بلجرشي.

ونتيجة تكرار هذا النوع من الحوادث التي تحولت إلى قضية رأي عام، كثرت المطالبات الشعبية بتغليظ العقوبات بحق المعتدين على رجال الأمن، وعدم الرضوخ لوساطات قبلية أو اجتماعية قد تمنع من محاسبة الجناة.