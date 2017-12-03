صفحة إباحية استدرجت أردنيين وسلبتهم أموالًا وهواتف خلوية

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الأحد، عن وقوع مواطنين في منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء شرقي العاصمة عمان، ضحية صفحة إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت مديرية الأمن العام في بيان صحافي وُزّع على وسائل الإعلام أن “3 من أصحاب السوابق أنشأوا صفحة وهمية تحمل اسمًا إباحيًا وتواصلوا مع عدد من المواطنين على اعتبار أنهم فتاة”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الصفحة كانت تستدرج ضحاياها إلى أماكن معينة، ثم يقوم المحتالون الثلاثة بسلبهم أموالهم وهواتفهم الخلوية، ثم الفرار من المكان”.

وأضاف البيان أنه “نتيجة البحث والتحري من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للبحث الجنائي، تم تحديد هوية المطلوبين الثلاثة، وتم إلقاء القبض عليهم في أوقات وأماكن مختلفة”.

وتابع:”اعترف المقبوض عليهم بارتكابهم 6 قضايا من هذا النوع، وتم تحويل القضية إلى المدعي العام لاستكمال الإجراءات بحقهم”.