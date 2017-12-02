بسبب “البناطيل المقطعة”.. حبس محام مصري شهير 3 سنوات 

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس أحد أشهر المحامين في مصر لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على التحرش بالفتيات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة”.

وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ اليوم حكمًا بحبس المحامي نبيه الوحش 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الفتيات والتحرش بهن.

وكانت النيابة قد وجهت للمحامي تهمًا بتكدير السلم والأمن العام، ونشر وبث دعاية مثيرة بطريق العلانية تؤدي لنشر الفوضى بالمجتمع.

وكان نبيه الوحش قد ظهر مؤخرًا في فضائية العاصمة لمناقشة ارتداء البناطيل المقطعة، وقرار بعض الجامعات بعدم السماح لمرتديها من الشباب والفتيات بدخولها حيث قال نصًا: “البنت اللي لابسه بنطلون مقطع اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني”.