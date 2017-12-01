وقف في طريق سريع 3 دقائق منتظرًا سيارة تقتله.. وهذا ما حل به (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه بوساطة كاميرات المراقبة المرورية رجلًا يقف في منتصف أحد الطرق السريعة لا يحرك ساكنًا، وكأنه ينتظر سيارة مسرعة تقوم بدهسه.

ووفقًا لموقع “لايف ليك” المختص بالأخبار الغريبة والطريفة حول العالم، انتظر الرجل ما يقرب من ثلاث دقائق وعشرين ثانية كاملة بجوار العديد من السيارات التي تمر بجانبه بشكل خطير للغاية.

ويظهر المقطع نجاة الرجل من الموت المحقق، بعد تفادي العديد من السيارات له أثناء فترة انتظاره الطويلة في منتصف الطريق، حتي جاءت سيارة مندفعة بشكل كبير لم يستطع قائدها السيطرة على حركة السيارة لتفادي دهس الضحية.

وبعد دهس الرجل، لم يتوقف قائد السيارة منفذة الحادث المروع، بل توقفت إحدى السيارات القادمة من الطريق المعاكس بعد أن تسبب جسد الضحية بغلق الطريق نظرًا للاصطدام القوي الذى تعرض له.