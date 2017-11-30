العثور على مدونة غامضة داخل تمثال لـ”يسوع” (صور وفيديو)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه تم العثور على مدونة غامضة تعود للقرن الثامن عشر داخل تمثال ليسوع.

وكتبت الملاحظات، التي تضمنتها المدونة من قبل كاهن إسباني قبل 300 سنة، بكتابة الكاليجرافي ووقع عليها جواكين مينغويز، كاهن كاتدرائية بورغو دي أوسما في ذلك الوقت.

ويعود تاريخ هذه المذكرة إلى عام 1777، وتطرقت للتسلية الإسبانية الشعبية، واقتصاد القرية المحلية، والمسائل السياسية والدينية، إضافة إلى مواضيع أخرى.

واكتشفت هذه الوثائق مؤخرًا من قبل العاملين في شركة استعادة الفن الفنلندية “دافنشي ريستورو”، وهي مكتوبة بخط اليد، ومكونة من صفحتين، عندما قام المستردون بإزالة قطعة من القماش تستخدم لتغطية التمثال فتم الكشف عن فجوة صغيرة.

وقال المؤرخ ايفرين أرويو: “إنه لأمر مدهش، وحقًا فريد من نوعه العثور على وثائق مخبأة بخط اليد داخل مثل هذه التماثيل”.

يذكر أن المدونة تسمى “نحات التمثال”، وتضم معلومات عن الممارسات المحلية للسكان القدامى مثل: الزراعة، والشؤون المجتمعية، وفقًا لما ذكرته “دافنشي ريستورو”.