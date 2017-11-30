مسؤول سعودي يقدم “هبة” لبطلي “مطاردة” حفر الباطن

دفعت “شجاعة” و”تضحية” رجلي أمن سعوديين، مسؤولًا سعوديًا للتبرع بربع راتبه الشهري لهما، تقديرًا لجهودهما، إثر ظهورهما بمقطع فيديو وثق مطاردتهما لأحد اللصوص في منطقة حفر الباطن، شمالي المملكة، فجر الاثنين الماضي.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن المستشار في ديوان وزارة التعليم السعودية، هشام بن عبدالملك الوابل، قوله إنه شاهد شجاعة وتفاني رجلي الأمن في عملهما، معلنًا تقديم مكافأة لهما تتمثل بربع راتبه لشهر ربيع الأول هدية لهما، وتقديرًا لما فعلاه قبل أن ينجحا في القبض على اللص.

وكان رجل الأمن محمد ضيف الله الحربي برفقة زميل له في دوريات حفر الباطن، ألقيا القبض على لص فجر الاثنين، بعد ورود بلاغ بشأن المركبة التي كان يقودها.

واستطاع الحربي ضبط اللص، الذي حاول الهرب مع شريكه، عندما تسلق ظهر المركبة قبل أن يخوض مطاردة طويلة للص توجت بوضع الأصفاد في يديه.