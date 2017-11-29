بالفيديو… سائح يضرب صديقته أمام بوابة مطار بسبب “حقيبة”

اعتدى رجل على صديقته بشكل عنيف، بعد شجار نشب بينهما؛ عقب خلاف على حقيبة، وقع خارج مدخل مطار “الملكة بياتريكس الدولي”، في جزيرة “أروبا”، في منطقة بحر الكاريبي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن الشهود، صوروا الشجار من داخل المطار، بينما استمر الثنائي في إهانة بعضهما البعض، والتعدي بالأيدي على بعضهما.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الرجل، يتوقف ويتجاهل صديقته لثوانٍ؛ ليلتقط سيلفي، قبل أن تقوم المرأة بصفع يده، وإسقاط هاتفه المحمول على الأرض، ولكن سرعان ما انتقم الرجل مفتول العضلات، والذي يرتدي التيشيرت الأحمر، منها، بطرحها أرضًا بعنف، ولكنها ظلت عازمة على الاحتفاظ بالحقيبة، وتمكنت من النهوض وهي ممسكة بها.

ولكن صديقها الغاضب، رفض التخلي عنها، وسحبها مرة أخرى بعنف، ما أدى إلى سقوط صديقته على الأرض مرة أخرى، وفي هذه اللحظة، تدخل عدة أشخاص، عندما شاهدوا رأسها ترتطم بالرصيف، وانقطع الفيديو.