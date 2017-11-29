على طريقة “الأكشن”.. سيدتان تورطان زوجيهما في شجار بالكويت

أدى خلاف بين جارتين إلى تورط زوجيهما في مشاجرة اندلعت أمام عمارة في ميدان حولي في الكويت، ولم يتمكن الجيران من إيقاف الاشتباك إلا بعد تدخل رجال الأمن.

وكشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، أن الخلاف بين جارتين إحداهما مصرية والأخرى سورية، جاء بسبب خلافات سابقة بينهما، ثم ما لبثت كل منهما أن استنجدت بزوجها، حيث سارع الزوجان للتدخل وتطورت الأمور إلى اشتباك وتبادل ضرب بينهما، ما دفع الجيران إلى إبلاغ الجهات الأمنية، التي هرعت بدورها إلى الموقع، وتبين أن الرجلين أصيبا بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، بحسب صحيفة “الراي” المحلية، أن الأمن سيطر على الرجلين وتم نقلهما للمستشفى، وبعد تلقيهما العلاج حصل كل منهما على تقرير طبي توجه به إلى المخفر. وأثناء تواجدهما في المخفر تبادل كل منهما اتهام زوجة الآخر بضرب زوجته فتم إدخال الزوجتين أيضًا في إطار التحقيق المتعلق بالقضية.