حادث تصادم بين طائرتين مصرية وبريطانية بمطار “جون كينيدي” في نيويورك

وقع حادث تصادم طفيف بين طائرتين مصرية وبريطانية، في مهبط مطار “جون كينيدي” الدولي بولاية نيويورك الأمريكية، صباح الثلاثاء، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وقالت شركة “مصر للطيران”، في بيان صدر عنها، الثلاثاء، إنه: “أثناء استعداد رحلة الشركة للإقلاع من مطار نيويورك متجهة إلى القاهرة، حدث احتكاك بسيط بين جناحي طائرة مصر للطيران وطائرة شركة ڤيرچن أتلانتيك البريطانية قبل الإقلاع”.

وأضاف بيان الشركة أنه: “تم إنزال جميع ركاب الطائرة وتسكينهم في أحد الفنادق القريبة من مطار جون كينيدي، على أن يستأنفوا رحلتهم إلى القاهرة على متن رحلة الشركة رقم 986، مع مراعاة تعديلات الحجوزات، وتنسيقها مع رحلات الترانزيت، بما لا يخل بالتزامات الركاب”.

وقال مصدر ملاحي مصري إن: “جناح طائرة شركة مصر للطيران من طراز بوينغ 777، اصطدم بجناح طائرة شركة فيرجن أتلانتيك الإنجليزية من طراز آيرباص، في مهبط مطار جون كينيدي”.

وأضاف المصدر أن: “الاصطدام أدى إلى حدوث قطع في جناح طائرة فيرجن أتلانتيك الإنجليزية، وإحداث تلفيات بسيطة في جناح طائرة مصر للطيران، دون وقوع إصابات بين ركاب الطائرتين”.

وتم استدعاء أطقم الصيانة لإصلاح الأضرار، التي وقعت في الطائرتين، وتولت فرق التحقيقات عملها لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وفق المصدر ذاته.

وفي آذار/مارس الماضي، وقع ارتطام لجناح طائرة مصر للطيران من طراز “بوينغ 321″، بسيارة وقود أثناء تزويد الطائرة بالوقود، قبل إقلاعها من مطار برج العرب في الإسكندرية شمال مصر.