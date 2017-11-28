بالصور.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل مقتل المبتعث السعودي سيد الهاشم

كشفت الشرطة الأمريكية، تفاصيل الحادث المروري المروع الذي أودى بحياة المبتعث السعودي سيد الهاشم (21 عامًا)، واثنين آخرين، فجر يوم الجمعة الماضي.

وقال الشرطة في بيان لها، إن “الشاب السعودي قضى في الحادث، بعد أن اصطدمت به سيارة تقودها سيدة أمريكية في الساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة الماضي، على أحد الطرق السريعة بولاية ألاباما الأمريكية”.

وأضافت أن السيدة التي قضت في الحادث أيضًا، كانت تقود سيارة من نوع “كامري” بشكل معاكس للسير قبل أن تصطدم بسيارة أخرى كانت تقل 3 ركاب؛ من بينهم المبتعث السعودي الذي قضى هو وشخص آخر بجانبه من الجنسية الفيتنامية، فيما أصيب سائق سيارتهما بجروح.

ونعى عدد من المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، وفاة الهاشم في الحادث في مدينة بيرمنغهام، قبل أن تكشف الشرطة تفاصيله.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، الوجهة الأولى للمبتعثين السعوديين الذي يدرسون في الجامعات العالمية.