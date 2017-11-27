بالفيديو.. لصوص يسرقون سيارة فارهة في دقيقة واحدة وبلا مفاتيح

كشفت الشرطة البريطانية عن فيديو ظهر فيه لصوص يسرقون سيارة فارهة من نوع مرسيدس في دقيقة واحدة وبلا أي مفاتيح، وذلك باستخدام جهاز يُطلق إشارة لاسلكية تعطّل نظام حماية السيارة.

ويرسل الجهاز إشارة لاسلكية تخدع نظام حماية السيارة المستهدفة، والذي يصدر أمرًا بفتح أقفال السيارة، وإزالة كل ما يعوق تشغيل المحرك والمقود وغير ذلك.

والتقطت كاميرات المراقبة عملية السرقة التي وقعت في بلدة سوليهال في مقاطعة برمنغهام. وظهر اللصان وهما يخرجان من سيارتهما أمام منزل الضحية صاحب السيارة، حيث لوّح أحدهما بجهاز أمام المنزل وهو يبحث عن إشارة المفتاح الذي كان داخل المنزل لكي ينقلها إلى جهاز آخر أمام السيارة، ولم تمضِ إلا دقيقة واحدة حتى فتح اللصان السيارة وانطلقا بها بعيدًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أصبحت هذه السرقات واسعة النطاق، ويتلقى السائقون نصائح بتخبئة مفاتيحهم الإلكترونية في خزنات معدنية؛ لأن المعدن يمكنه صد إشارات أجهزة السرقة، أو استخدام قفل عجلة القيادة التقليدي.

وقال “مارك سيلفستر”، من فريق مكافحة الجريمة في شرطة ويست ميدلاندز: إنه من أجل الحماية من هذا النوع من السرقات، يمكن لأصحاب السيارات استخدام قفل إضافي مجرب لعجلة القيادة بأكملها، كما نصح باستخدام أجهزة تعقب في السيارة.