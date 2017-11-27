نمر يخرج من قفصه ويعقر طفلين بالسيرك (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة هروب نمر من قفصه في السيرك أثناء عرض شعبي نحو الحشد الكبير من المتفرجين قبل أن ينقض على طفلين ويعقرهما.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أصيب الطفلان بجروح طفيفة وخرجا من المستشفى بعد العلاج.

ووفقًا لما ذكرته الصحف الصينية نُظم عرض السيرك من قِبل قروي من لينفين بمقاطعة شانشي بشمال الصين، وكان الأداء جزءًا من احتفالات معبد محلي.

وفي مقطع الفيديو يمكن رؤية النمر يتسلّل إلى خارج القفص من خلال بوابة لم تُغلق بشكل لائق، ومن ثم هاجم النمر الشرس الحشد وعقر طفلين.

ومن جانبها أصدرت حكومة “لينفين” بيانًا يؤكد أن الطفلين عانيا من خدوش فقط.

وتم نقل الطفلين إلى مستشفى هونجتونغ الشعبي الثاني للعلاج أمس وخرجا اليوم 27 نوفمبر.

وجاءت هذه الأنباء المروعة بعد أيام قليلة من تعرّض رجل مسن لجراح بالغة في يده، عندما حاول إطعام نمر بالسيرك في وسط الصين.