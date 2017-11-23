بالفيديو.. هكذا تمكن مسافر من قتل ثعبان داخل قطار

تحوّل رجل أندونيسي إلى بطل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو يوثق الطريقة التي قتل بها ثعبانًا زرع الرعب بين المسافرين، في قطار يربط العاصمة جاكرتا بمدينة بوكور في الجنوب.

وجر الرجل الثعبان المختبئ بين الأمتعة من ذيله، وضربه على أرضية القطار بقوة، ويبدو أنه مات على الفور، ثم رمى به خارج المقصورة.

وقالت شركة السكك الحديدية بخصوص الواقعة، التي استدعت الوقوف الاضطراري للقطار، إن الثعبان تسلل من أمتعة أحد الركاب، ثم تقدمت بالاعتذار للمسافرين.

وكثيرًا ما تُنقل الحيوانات في وسائل النقل العمومي بالقرى الأندونيسية، لكن القانون يمنع ذلك في المدن.