فقدان 3 جنود أمريكيين إثر تحطم طائرتهم في بحر الفليبين

المصدر: أ ف ب

أعلن سلاح البحرية الأمريكية أن إحدى طائرته تحطمت الأربعاء في بحر الفيليبين وعلى متنها 11 جنديًا تم إنقاذ 8 منهم في حين لا يزال الثلاثة الباقون في عداد المفقودين وعمليات البحث عنهم مستمرة.

وقال رئيس العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون، إن البحرية الأمريكية والجيش الياباني ينفذان عمليات في الجو والبحر بحثًا عن البحارة الثلاثة المفقودين.

وأضاف في بيان أن “8 من البحارة الـ11 هم بخير وباتوا موجودين على متن الحاملة يو اس اس رونالد ريغان. نحن نواصل البحث عن الثلاثة” المتبقين.

وأكدت البحرية أن الجنود الثمانية الناجين “هم على ما يرام في الوقت الراهن”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إن “البحرية الأمريكية تقود عملية بحث وإنقاذ بعد حادث الطائرة. نحن نتابع الوقت من كثب. نصلي لجميع المعنيين” بالحادث.

ووقع الحادث بينما كانت الطائرة عائدة إلى حاملة الطائرات وقد تحطمت قرابة الساعة 14,45 (05,45 ت غ) على بعد 500 ميل بحري جنوب شرق ارخبيل اوكيناو الواقع في جنوب اليابان.

والطائرة المنكوبة مخصصة للنقل العسكري وهي من طراز سي2-ايه غريهوند وكانت تنفذ “مهمة روتينية” لنقل الجنود والمؤن من القاعدة العسكرية الأمريكية في ايواكوني قرب هيروشيما (غرب اليابان) وحاملة الطائرات رونالد ريغان.

وأكدت البحرية الأمريكية أن أسباب الحادث لم تعرف في الحال، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا.

وكان وزير الدفاع الياباني ايتسونوري اونوديرا قال للصحافيين: “لقد تلقينا تقريرا أوليا من الجيش الأمريكي يشير إلى أن عطلا في المحرك يمكن أن يكون وراء الحادث”.