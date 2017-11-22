السعوديون يمتصون صدمة ” أمطار جدة” بسيول السخرية

حول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، المشاهد الصادمة التي خلفتها الأمطار في شوارع مدينة جدة، إلى مادة للسخرية والتندر، فيما يشبه محاولة منهم لامتصاص حالة الذهول التي خيمت على المشهد العام في مدينة خبرت كوارث السيول لسنوات خلت، قبل أن تستيقظ أمس وهي مقطعة الأوصال، بعد أن توقفت حركة المرور وشلت حركة الطيران.

مقاطع الفيديو والصور، التي انتشرت بشكل واسع عبر موقع “تويتر” ـ فضاء السعوديين المفضل لانتقاد مسؤوليهم ـ شكلت مادة دسمة للسخرية من عمليات الانقاذ ومشاهد جرف السيول للسيارة، وحتى تجاهل البعض لما حدث.

ركوب الأمواج في الشوارع

فعلى سبيل المثال ظهر شاب سعودي في مقطع فيديو يمارس هويته في رياضة ركوب الأمواج، لكن هذه المرة في شوارع جدة الغارقة، مستعينًا بسيارة أحد أصدقائه، وغرد إبراهيم باشا، أن من إيجابيات أمطار جدة، أنها كشفت عن “مواهب مدفونة”، متسائلاً من قال ماعندنا ترفيه؟، احنا الترفيه بكبره.

رياضة ركوب الأمواج في شوارع جدة، لم تكن حكرًا على الرجال، فقد نشر أحدهم مقطع فيديو لفتاة وهي تمارس نفس الفعل السابق، وكتب قائلاً “في جدة حضرت الأمطار فحضرت الفكاهة”.

إلى ذلك حاول أحد السعوديين إعطاء تفسير لما حدث في جدة، مقدمًا تحليله لأسباب غرق الشوارع، في حين اعتبر آخر أن الحل الذي لجأت له السلطات “حير العلماء”.

لا يفوتكم .. الحل الذي حير العلماء ????????

امانة جدة تسحب من النفق على الشوارع بالشفاطات هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

منظر مضحك مبكي والله#جدة#امطار_جدة#جدة_تغرق pic.twitter.com/fEC57O4zWH — فهد المحياوي (@FH_MHY) November 21, 2017

مياه موصلات الكهرباء

وفي مشهد طريف وغريب، وثق أحد النشطاء مياه الأمطار وهي تنهمر من موصل كهربائي في أحد البيوت، وأرفقه بتعليق طريف بقوله هذه هي النتيجة بعد “دمج وزارتي الماء والكهرباء”.

وفي نفس السياق نشر “بن عبد الله”، مقطع فيديو مشابهًا من داخل بيته، وعلق قائلاً “من وسط البيت.. الحمدلله بس اللي سلّمنا منها أمطار جدة.. جدة تغرق فساد بلا حدود”.

ولأن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نال حظه من الأمطار وتوقفت به حركة الملاحة، فقد نال هو الآخر حظه من السخرية، عندما نشر مغرد مقطع فيديو يظهر طائرات متوقفة وقد غمرت المياه المدرج، وكتب “مطار الملك عبدالعزيز الدولي تحول لمسبح”.

ونشر أحد النشطاء، مقطع فيديو يظهر مجموعة من السيارات وقد أطلقت العنان لمنبهاتها، في مشهد مألوف في مناسبات الزواج، لكن المفأجأة كانت مختلفة، وغرد الناشاط يقول “في البدايه حسبتهم زافين معرس .. بس طلع السيل زافهم”.

#جده_تغرق #امطار_جده

في البدايه حسبتهم زافين معرس ..

بس طلع السيل زافهم ???????? pic.twitter.com/MYQ9fil1OW — Sa Baeshen (@SabaBaeshen) November 22, 2017

“حضر الشاهد”..

واختصر المغرد “أبو فيصل”، حادثة السيول في جدة أمس بنشره صورة من واجهة المحكمة العامة بمحافظة جدة، وعلق “حضر الشاهد.. في انتظار المتهم”، في إشارة إلى أن سيول جدة الجديدة قد تطيح أسماء أخرى تنضم إلى شخصيات يتم التحقيق معها حاليًا في قضية سيول جدة السابقة عام 2008.

وعلى منواله غرد آخر يقول “أمطار جدة ويلٌ لكل فاسد، هلع أسرة في جدة بعد كوارث الأمطار، الأمطار كاشفة الفساد، يفضح الله بها كل مفسد”.