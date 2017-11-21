شاهد ما حدث مع سائق سيئ الحظ نسي فرامل اليد (فيديو)

أظهر فيديو، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أدى إهمال سائق وعدم انتباهه، إلى حادث، لأحد المتاجر في الصين.

وأظهرت كاميرات المراقبة، السائق يركن سيارته أمام المتجر، أقرب من اللازم، ما تسبب في تلامس باب السيارة مع باب المتجر، عندما حاول السائق الخروج من سيارته.

وعندما نزل السائق لتحري ما حدث، بدأت السيارة بالانزلاق للخلف، حيث نسي السائق سيئ الحظ، سحب فرامل اليد، وفق ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحسب الصحيفة، سقط السائق من مقعده، واصطدم رأسه بباب السيارة، ومع استمرار الشاحنة بالتراجع، تسبب الباب المفتوح بتدمير واجهة المتجر الزجاجية، وسقوط الحطام على السائق.

لكن لحسن الحظ، استطاع السائق بمعجزة أن ينهض؛ ليلاحق السيارة، التي استقرت في نهاية طريق مسدود، فيما تم نقل السائق بعد ذلك إلى المستشفى؛ لتلقي الرعاية الطبية.