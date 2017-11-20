بالفيديو .. شرطي برازيلي في عطلة يقتل لصين وهو يحمل طفله

قتل شرطي في يوم إجازته لصين، حاولا سرقة صيدلية في البرازيل، حيث أطلق النار عليهما بمسدسه الذي كان يحمله بيد، بينما كان يحمل طفله الصغير باليد الأخرى.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الرقيب رافايل سوزا، وهو يركض داخل الصيدلية، و يهاجم اللصين بإطلاق النار عليهما.

وشوهدت زوجته التي أصيبت بالهلع، وهي تقترب منه، وتطلب منه إعطاءها الطفل، بعد مقتل اللصين في الحادث، الذي وقع في مدينة ساو باولو.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام برازيلية، أن الرقيب رافايل، كان مع زوجته؛ لشراء أدوية لطفله، عندما اقتحم اللصان المقنعين الصيدلية. وأشارت الصحيفة إلى أنه هاجم اللصين، بعد أن صوب أحدهما سلاحه إليه.