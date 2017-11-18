إصابة شخص بعد انفصال أكبر طائرة في العالم عن وثاقها

انفصلت طائرة “إيرلاندر 10″، التي يقال إنها أكبر طائرة في العالم، عن وثاقها في مهبط بشمال لندن السبت، مما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وذكرت شركة “هايبريد إير فيكيلز” التي صنعت الطائرة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إن أحد العاملين في الشركة أصيب بجروح طفيفة خلال الحادث في مهبط كادينجتون بالقرب من بلدة بيدفورد.

وأغلقت دائرة شرطة بيدفورد الطرق القريبة كإجراء احترازي.

ويمكن أن تظل “إيرلاندر 10″، وهي نصف منطاد ونصف طائرة ويبلغ طولها 92 مترا، أن تبقى محلقة في الجو لمدة تصل إلى خمسة أيام متواصلة، وهي مخصصة للاستخدام في البحث أو المراقبة أو لنقل الركاب أو البضائع.

وقالت الشركة إنها تحقق في سبب انفصال المركبة عن وثاقها .