ضبط رجل أعمال مصري هارب من تنفيذ 381 حكمًا قضائيًا (صورة)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على رجل أعمال خمسيني، بعد هروبه من تنفيذ أحكام قضائية بلغت 381 حكمًا، بإجمالي سنوات حبس وصلت إلى 105 أعوام وغرامة مالية 3 ملايين جنيه (نحو 56 ألف دولار).

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي اليوم السبت: إن قطاع الأمن العام نجح في ضبط رجل أعمال، وصاحب شركة مقاولات، بدائرة قسم شرطة السلام في القاهرة، لهروبه من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده في عدة قضايا، من بينها “شيكات، تبديد، نصب، استيلاء، مباني، سرقة تيار كهربائي، حيث بلغت مدة العقوبة فيها 105 سنوات حبس، وكفالات بلغت 250 ألف جنيه (14 ألف دولار)، ومديونية بلغت 3 ملايين جنيه، لصالح بعض المواطنين”.

وذكر البيان أن المتهم “هارب من محل إقامته خشية ضبطه، وسعيًا لإسقاط الأحكام الصادرة ضده، وقد توصلت التحريات إلى تحديد مكان اختبائه في القاهرة، وعلى الفور تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه، وعرضه بعد ذلك على النيابة العامة”.