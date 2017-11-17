مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث مرور مروع بالسعودية (صور)

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بإصابات مختلفة في حادث مروري مروع وقع، مساء الخميس، على إحدى الطرقات السريعة في السعودية.

وقالت تقارير محلية إن الحادث وقع على طريق الحجرة بمنطقة الباحة بتصادم مركبتين وجهًا لوجه، وأسفر عن مقتل وإصابة جميع ركابهما الـ 12 شخصًا.

وقال الهلال الأحمر السعودي إن 7 فرق إسعافية في المنطقة باشرت الحادث الذي وقع على طريق الجائزة في أضم على طريق الحجرة، وإن من بين الإصابات، حالتين حرجتين، وحالة متوسطة.

وتحتل السعودية مكانة متقدمة في قائمة الدول الأكثر تسجيلًا لحوادث المرور، ويلقى نحو 20 شخصًا مصرعهم في المملكة يوميًا بحوادث السير التي يقع أغلبها على الطرق السريعة.

ويقول مختصون إن سوء الإدارة أسهم في سجل المملكة المتردي في أمان الطرق، وتهدف الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات بواقع الربع في إطار برنامجها الإصلاحي الطموح المعروف باسم رؤية 2030.