شاهد بالفيديو.. سطو مسلح على مطعم في السويدي بالرياض

أظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الخميس، عملية سطو مسلح جريئة على مطعم، يقال إنه في حي السويدي بالعاصمة الرياض.

ويظهر في أحد المقاطع شابان يهاجمان بالرصاص الحي محاسبًا يجلس خلف طاولة، قبل أن يقوم أحدهما بسحب صندوق النقود ومغادرة المكان سريعًا.

ويظهر في الفيديو الآخر، الذي وثقته كاميرات المراقبة المثبتة في المكان، الرجل وقد نجا من إطلاق النار الذي تسبب بتهشم الفاصل الزجاجي الذي يفصل بين المحاسب وزبائنه.

ولم يصدر حتى الساعة أي بيان رسمي يكشف حقيقة الحادثة، حيثُ لم يتمكن “إرم نيوز” من التأكد من حقيقة الحادث، وتاريخ ومكان حدوثه.