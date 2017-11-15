تفاصيل جديدة حول قضية الزوج المحروق بالزيت في بيشة السعودية  

في تفاصيل جديدة طرأت على قضية الزوج المحروق، الذي سكبت زوجته على جسده الزيت المغلي بمنطقة بيشة بمحافظة عسير في السعودية، تترقب الجهات الأمنية نتيجة المعمل الجنائي.

وبحسب شقيق الزوج، فإن “مستشفى الملك عبد الله ما زال يماطل في تسليم التقارير الطبية الخاصة بحالة شقيقه الصحية”، لافتًا إلى أن “شقيقه يعاني من مرض انتكاسة الاكتئاب الذهني”.

وذكرت صحيفة “عاجل” السعودية أن شقيق الزوج أرسل أكثر من خطاب إلى المستشفى، للإفصاح عن الوضع الطبي لشقيقه، لكن دون أي تجاوب من قِبل إدارة المستشفى.

وقال شقيق الزوج:”المستشفى رفض إعطائي التقارير الخاصة بشقيقي لمعرفة حالته الصحية التي مازال يعاني منها، إضافة إلى معرفة طبيعة ونوعية العمليات التجميلية التي يحتاجها بعد تشوّه جسده”.

وأفاد أنه “لدى مخاطبته الشرطة من أجل تزويده بالتقارير الطبية من قبل إدارة المستشفى، نفت الشرطة وصول أي تقارير حول حالة شقيقه الصحية”.

يذكر أن الزوج تعرّض إلى حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، شملت الوجه والرقبة والظهر والذراعين، وشوهت هذه الحروق 40% من جسمه.

ووقعت الحادثة بعد خلافات عائلية، وقد ظهرت على السطح بعد مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الزوج وآثار الحروق ظاهرة على جسده، ويشكو من سكب زوجته الزيت المغلي عليه.