ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 430 قتيلًا و7460 جريحًا

ارتفع، اليوم الثلاثاء، عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، مساء الأحد، إلى 430 قتيلاً و7 آلاف و460 جريحًا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأوضحت الوكالة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني، أن “205 هزات أرضية ارتدادية وقعت عقب الزلزال”.

وأضافت أن “الزلزال ألحق خسائر وأضرار مادية جسيمة في 7 مدن و1930 قریة في محافظة كرمانشاه”.

ولفتت إلى أن الحكومة الإیرانیة أعلنت الیوم الحداد العام في البلاد لأرواح جمیع الضحایا وتعاطفًا مع أسرهم وجمیع المنكوبین.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت “إرنا” أن حصيلة الضحايا بلغت 407 قتلى، وما لا يقل عن 6 آلاف و700 مصاب، قبل أن تعلن عن الحصيلة الجديدة.

ووقع الزلزال، مساء أمس الأول الأحد، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر، ومركزه شمالي العراق، بعمق 23.2 كلم، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وشعر بالزلزال سكان الكثير من المحافظات الإيرانية، إضافة إلى مناطق واسعة من العراق، فضلاً عن مناطق في تركيا وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا، والسعودية، والكويت، والإمارات.