اعتقال رجل دخل في مواجهة مُسلّحة مع الفئران

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلًا يُدعى، ستيفن جوناس، في مدينة بالم هاربور في ولاية هوليوود، وذلك بعد تلقيها بلاغات مُتكررة عن إطلاقه النار داخل منزله فجر أمس الأحد.

وبحسب صحيفة News 6 WKMG الأمريكية، فإن الشرطة حاصرت منزل جوناس،51 عامًا، لمدة ثماني ساعات، وحاولت خلالها الاتصال به للانسحاب، وعندما سلّم نفسه لأفراد الشرطة أبلغهم أنه كان يطلق النار على الفئران المُنتشرة في فناء منزله.

وأفادت الشرطة، في بيان، بعثورها على بندقية رصاص عيار 223، وأسلحة أخرى داخل منزله.

وُيواجه جوناس تهمة إطلاق النار داخل مبنى مأهول بالسكان، بدون أن تنتج عنها إصابات.