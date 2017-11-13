مصري ينهي حياته بـ”رصاصة في الفم” بسبب طلبات زوجته المتكررة

أنهى مصري يبلغ من العمر 35 عامًا، حياته بالرصاص أمام منزله، بمحافظة الفيوم في مصر.

والمواطن المصري الذي يعمل سائقًا، انتحر بإطلاق رصاصة في فمه خرجت من مؤخرة رأسه، أمام جيرانه الذين انتابتهم حالة من الذهول.

وقالت زوجة المنتحر العشرينية، في إفادتها لرجال الأمن بعد الحادثة، إنه أقدم على “الانتحار لكثرة الخلافات معها خلال الفترة الأخيرة، ولطلباتها المتكررة”.

وأضافت أنه “أحضر مؤخرًا سلاحًا ناريًا لتنفيذ تهديداته، وأنه أبلغها من قبل بأنه سيتخلص من حياته حال استمرار الخلافات بينهما، ومطالبتها بالكثير من الحاجيات التي تزيد على إمكانياته المادية”.

وصرحت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بدفن الجثة بعد أن تم وضعها تحت تصرف النيابة داخل المستشفى العام في المحافظة، عقب الانتهاء من التقرير الصحي الخاص بها.