شاهد أثر الهزة الأرضة بمبنى سكني في الكويت (صور)

تعرض مجمع سكني في منطقة “صباح السالم” في محافظة “مبارك الكبير” الكويتية، لتصدع في بعض الجدران والديكورات، عقب الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد مساء الأحد.

وأعلنت الإدارة العامة للإطفاء في بيان صحفي عبر حسابها على “تويتر”، إخلاء المجمع من السكان فجر اليوم الاثنين بعد ظهور التصدع.

وأضافت الإدارة العامة للإطفاء أن “عملية الإخلاء من المجمع الذي يتكون من سرداب و6 طوابق تمت بالتعاون مع الدفاع المدني والأمن العام بوزارة الداخلية”.

وتعرضت الكويت لهزة أرضية مساء الأحد ناجمة عن زلزال عنيف بقوة 7.2 درجة ضرب مدينة حلبجة العراقية المحاذية للحدود الإيرانية، والتي تبعد 350 كم عن العاصمة العراقية، بغداد، وفقًا لما رصدته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت الشبكة الكويتية لرصد الزلازل، إلى أن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان البلاد تراوحت قوتها بين 4 و5 درجات.