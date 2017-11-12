بالفيديو .. الهزة الأرضية تضرب برامج تلفزيونية على الهواء مباشرة

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأحد، تأثر أحد البرامج المباشرة على قناة “دجلة” العراقية بالهزة الأرضية التي طالت عدة محافظات عراقية ومنها العاصمة بغداد.

وظهر المذيع والضيف وهما يتحدثان خلال البرنامج، وفجأة اهتز الاستوديو، حيث تبادلا الحديث والنقاش عن سبب الاهتزاز ليرد الطاقم بأنها هزة أرضية.

وفي حادثة أخرى، تأثر برنامج مباشر كان يبث من إقليم كردستان العراق لحظة الهزة الأرضية، حيث ظهر المذيع والضيف وهما يهتزان خلال بث الحلقة.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالًا بقوة 7.3 درجة ضرب العراق يوم الأحد على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرق مدينة السليمانية.

وكانت الهيئة قالت في البداية، إن قوة الزلزال 7.2 درجة لكنها عدلتها إلى 7.3 درجة.

وأوضحت الهيئة، أن الزلزال وقع الساعة 18.18 بتوقيت غرينتش، وأن مركزه سُجل على بعد 32 كيلومترًا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33.9 كيلومترًا في منطقة جبلية محاذية لإيران، ولم تتحدث الهيئة عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وإضافة لمناطق واسعة بالعراق، شعر سكان الكويت ومناطق بالإمارات وشمال السعودية، بهزات أرضية، جراء الزلزال.