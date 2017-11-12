الأمن السعودي يحل لغز الـ 54 مركبة في المدينة المنورة

كشفت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، عن حل لغز سلسلة حوادث سرقة وتكسير عشرات السيارات وقعت مؤخرًا في المدينة المنورة والتي تم تسجيلها ضد مجهول، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأظهرت نتائج التحريات الأولية ورود بلاغات إلى مراكز الشرطة في المدينة تفيد بتعرّض مركبات للتكسير وسرقة محتوياتها، وأنه تم الاشتباه بشخصين أحدهما سعودي والآخر مقيم في العقد الثالث من عمره.

وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشخصين احترفا هذا النوع من السرقات وتم العثور بحوزتهما على الأدوات التي تُستخدم في تكسير السيارات.

ونقلت صحيفة الرياض عن المتحدث الرسمي لشرطة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أن المشتبه بهما، اعترفا في التحقیقات الأولیة بسرقة 54 مركبة، وتطابقت أقوالھما مع ما ورد في سجل البلاغات المقیدة ضد مجھول، بالإضافة إلى عدد من السرقات لم يتم الإبلاغ عنھا.