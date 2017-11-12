بالصور.. سد مائي يتسبب بعشرات الهزات الأرضية في السعودية

عزا المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية، وقوع عشرات الهزات الأرضية في مدينة النماص ،التابعة لمنطقة عسير ،خلال الأيام القليلة الماضية، إلى سد مائي يقع بالقرب من مركز أغلب الهزات ،التي ضربت المنطقة.

وقال مدير عام المركز، هاني زهران، إن محطات الرصد الزلزالي ،التابعة للشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا في شمال، وشمال غرب مدينة النماص لمسافة تصل حوالي 16 كيلومترًا، وقد بلغ عدد الهزات الأرضية المسجلة 35 هزة.

وأوضح زهران أن وجود سد حلباء المائي ،الذي يقع على مسافة حوالي 3 كيلومترات من موقع الهزات، قد يكون مؤثرًا من حيث تنشيط الصدع المسبب لهذا النشاط الزلزالي، حيث تقع الهزة في منطقة التقاء ثلاثة صدوع، منها صدعان موازيان للبحر الأحمر ،باتجاه شمال غرب، تتقاطع مع الصدع الانزلاقي المسبب للهزات باتجاه شمال شرق.

ويقول زهران: “إن أكبر هزة أرضية في هذا النشاط بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر ،صباح يوم الجمعة قبل الماضية، وأن ما يحدث حاليًا من نشاط زلزالي في المنطقة، هو أمر طبيعي جدًا ،وسوف يستمر لعدة أيام مع تناقص عدد الزلازل وقوتها ،حتى ترجع المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي لها.​

وجاء بيان الهيئة الرسمي لدحض شائعات انتشرت على نطاق واسع، وتوقعت حدوث ثوران بركاني في المنطقة ،بعد استمرار الهزات الأرضية، وهو ما نفته الهيئة في بيانها، وطمأنت سكان المدينة القلقين من استمرار الهزات الأرضية.

ويقع سد حلباء في قرية حلباء ،بمحافظة النماص في منطقة عسير، وهو سد خرساني بطول 114 مترًا ،وارتفاع 35 مترًا، وبسعة تخزينية تبلغ (972.975) مترًا مكعبًا من المياه، حيث تشكل تلك المياه ثقلًا على أرض قريبة من منطقة التقاء صدوع أرضية.

ولم تصدر أي إشارة رسمية حتى الآن عن إمكانية إزالة السد، أو تخفيف كميات المياه التي يخزنها، وبالتالي تخفيف الضغط ،والثقل على الأرض والصدوع التي تحتها.