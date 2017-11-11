بالفيديو.. هبوط خطر لطائرة بريطانية فقدت معدات الهبوط الأمامية

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران البريطانية” فلايب”، اضطرارياً، الليلة الماضية، في مطار بلفاست الدولي، بدون العجلة وهيكل الشاسي الأمامي.

وأعلن حساب الشركة على موقع “تويتر”، أن الطائرة التي كانت تقل على متنها 52 راكباً وأربعة من أفراد الطاقم، تحطمت قائمة هيكل الشاسي الأمامي لها فجأة، والذي يحمل العجلة الأمامية لطائرة الركاب من طراز “بومبارديي Q-400″، وذلك لأسباب غير معلومة لدى إقلاع الطائرة من نفس المطار.

وأضافت الشركة، في بيان لها أرفقته بفيديو للحادثة، أن الطاقم لاحظ ما جرى عند الإقلاع، الأمر الذي اضطره للطيران على نحو التفافي حول البحر الإيرلندي لمدة ساعتين من أجل حرق الوقود قبل القيام بعملية هبوط اضطراري.

وتمكنت الطائرة التي زحفت على هيكلها الأمامي على المدرج إلى مسافة بضعة كيلومترات من الهبوط بسلام والتوقف في مدى المدرج المحدد دون أن تصطدم بأي جسم آخر.

ونتيجة لهذا الحادث، تم نقل أحد الركاب إلى المستشفى متأثراً بجراح في الرأس، وفقاً لما ذكرته صحيفة فلايبي.