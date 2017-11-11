شبان كويتيون يتحرشون بفتيات ويعتدون على رجال أمن (فيديو)

أصيب اثنان من رجال الأمن في الكويت، أثناء محاولتهم السيطرة على فوضى أحدثتها مجموعة من الشباب ،في محطة وقود بمنطقة “القادسية”.

وتجمعت مجموعة من الشبان في المحطة، وعرقلوا حركة السير، وتحرشوا بالفتيات، ما دفع إحداهن إلى تقديم شكوى لدى قوات الشرطة.

وتحركت عناصر من شرطة النجدة إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم قاموا بفض التجمعات الشبابية ،وتسيير حركة المرور، إلا أن إحدى المركبات التي كان على متنها 4 مواطنين رفض بعضهم الانصياع للأوامر، فدخلوا في خلاف مع رجال الشرطة، وتطور الخلاف إلى التطاول على رجال الأمن، والاعتداء عليهم، الأمر الذي أحدث فوضى في المحطة، ما اضطر أحد العسكريين إلى إشهار سلاحه؛ بقصد التخويف و الردع، ثم طلب قوة إسناد.

وهرع رجال الدوريات إلى المكان لمساندة زملائهم، وفقًا لجريدة “الراي” الكويتية”، وتم ضبط 3 متهمين رئيسين في الاعتداء على رجال الأمن ،الذين أصيب اثنان منهم بإصابات متفرقة، ونقلا إلى المستشفى للعلاج.

وسجلت قضية في مخفر “الدعية” بحق المضبوطين، ووجهت إليهم تهم إهانة موظف أثناء تأدية عمله، والاعتداء بالضرب على رجال الأمن.