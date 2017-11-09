حارس أمن “الاستاد الوطني” بالبحرين فقد وعيه بالعمل ليجد نفسه بالسجن

فوجئ عاملون في الاستاد الوطني في مدينة عيسى البحرينية بسقوط أحد حراس الأمن، البالغ 29 عامًا، على الأرض مغشيًا عليه.

وهرع العاملون إلى طلب الإسعاف لنقل العامل للمستشفى، حيث تبين هناك تعاطيه لمادة الهيروين المخدرة.

وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، بتهمة تعاطي المخدر وحيازته، حيث نفى تعاطيه المخدرات، وقال إن أحد أصدقائه أقنعه بتناول مادة صفراء جلبها إليه في منزله، فاستجاب للصديق وتناولها.

وأضاف، أنه غادر لاحقا إلى مقر عمله، حيث يعمل كحارس أمن في الاستاد الوطني، إلا أنه شعر بمفعول المادة مع بداية العمل، ولم يجد نفسه إلا في المستشفى، وفق موقع “الأيام” البحريني.

واتهمت النيابة المتهم بحيازة المورفين والهيروين بغرض التعاطي، حيث تبين من عينة إدراره تعاطيه للمخدر، وتمت إحالته للمحكمة التي قضت بحبسه 6 أشهر، لكن النيابة رفضت الحكم، وتم تعديل العقوبة وتغريمه 500 دينار (أي ما يعادل 1300 دولار أمريكي).